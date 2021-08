El mensaje de Jorge, marido de Saray, a su padre: "Quiero que tú y mi hermano os pudráis en la cárcel"

El marido de Saray Montoya pide cárcel para su padre y hermano: "No tenéis corazón"

Jorge Rubio da su versión de la agresión que han sufrido su mujer Saray y su hija.

Jorge pide justicia por la agresión a su mujer e hija y lanza un mensaje a su padre y hermano.

Jorge Rubio 'El canastero', marido de Saray Montoya, concede una entrevista a 'Viva la vida' para aclarar el motivo del enfrentamiento familiar que han mantenido su padre y su hermano contra su mujer y su hija. Hace unas semanas, el programa charló en directo con Saray, quien nos habló de la terrible agresión que sufrieron ella y su hija a raíz de su cuñado y su suegro. Pero hace unos días, todo cambió cuando el abogado de los agresores (que se acaban de entregar) aseguró que sus clientes actuaron en defensa propia porque fue ella quien inició la pelea.

El marido de Saray, visiblemente afectado por la reciente muerte de su hermana por covid, habla en directo con Toñi Moreno: "No me explico cómo hemos llegado a esto. Quiero dar la cara, que la familia vea que mi mujer e hijos no están solos. Yo fui quien obligó a Saray a que se denunciara, que se hiciera púbico porque siendo personaje público tiene más fuerza", asegura.

La versión de Jorge de la agresión de su padre y hermano a Saray y su hija

Toñi Moreno le pregunta por su versión de los hechos y esto es lo que nos cuenta: "Estaba discutiendo con mi hermano por teléfono. Él me decía 'lo vas a pagar, te voy a hacer daño'. Me sacaron unos primos a tomar café y me cogieron la vuelta y fueron a casa de su tía". Todo viene porque su hermana enfermó de covid, y muestra unas conversaciones de WhatsApp para apoyar su testimonio.

"Saray me dice que llame a mi padre y yo le digo que no, que nadie me ha dicho que mi hermana está mala y al final lo hago y me dice 'renuncia de padre, yo para ti he muerto', y ahí comienzan las llamadas de mi hermano. Cuando pasa todo esto, mis familiares me dicen que no se quieren meter en nada porque no saben para dónde tirar, y ahora los veo en la puerta del juzgado pidiendo libertad para los asesinos, porque yo les llamo asesinos, que han intentado matar a su cuñada, su nuera, su sobrina y su nieta. Si no querían saber nada ¿por qué se meten ahora a apoyarlos en la puerta de un juicio".

La familia de Jorge nunca aceptó a Saray

Tanto Saray como Jorge confían en la justicia pero se muestra dolido por esta traición familiar. "No tengo miedo, he perdido a una hermana, a un padre, porque para mi ha muerto, y casi pierdo a una mujer y a una hija". Pero ¿de dónde viene todo esto? Toñi cree que no es una bronca puntual, sino que viene de antes: "Desde que me hice novio de Saray, en mi casa no juagó, no sé por qué. Siempre ha sido cariñosa y ellos me han intentado hacer la vida mártir. No cuajó desde primera hora y han querido buscar mi perdición". Lleva toda la vida luchando para que su familia acepte a Saray, concluye la presentadora. Además, Saray ha ayudado económicamente a la familia en muchas ocasiones, por eso Jorge no logra entender.

Para colmo, Jorge asegura que no ha recibido llamada alguna de su madre, aunque reconoce que él tampoco la ha llamado. "No muestra preocupación. Yo solo llamé a mi padre el día que estaban cosiendo a Saray, diciéndole que eso no se hace, y él me decía 'ahí la tienes, acuchillada, como tú querías', riéndose de mí". El padre y el hermano se entregaron y fueron detenidos, ahora se encuentran en libertad con cargos: "Me voy a encargar que se haga justicia. Si quedan absueltos recurriré. Después de las puñaladas pidieron escopetas para rematarlas".

El mensaje de Jorge a su padre y hermano pidiendo justicia