La entrevistada da la cara un día después de hablar con el juez para explicar todo lo que ocurrió en el peor día de su vida. Saray Montoya, con la voz destrozada, confiesa: " Mi hija no entiende como su abuelo y su tío nos querían matar, aunque la justicia diga otra cosa nos querían asesinar...".

"Esto viene de años, hay mucho odio, a mí no me va la vida que ellos viven, me alejé de ellos. Ellos siempre estaban con el tira y afloja, esto viene de mucho odio contenido", empieza comentando Saray sobre el origen del conflicto.