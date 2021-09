Según Javier Rosendo, el espectáculo que vivió fue “ lamentable ” y asegura no haber sentido nunca nada igual tras ser increpado por la pareja mientras les hacía un reportaje fotográfico de su actividad de surf en Cantabria : "Me han abordado, acorralado e impedido irme de allí sin mayor perjuicio que un mal trago. Ha sido patético", confiesa Javier.

Asegura que sufrió presión por parte de los acompañantes de la pareja: "Piqué me increpó para que borrara las fotografías y le dije que no, que era mi trabajo. Se dio la vuelta y sus acompañantes, directamente, vinieron a por mí. No opuse resistencia. Me coaccionaban y se acercaba sin precaución, sin mascarilla, me abordaron, me quitaron la cámara para borrar las imágenes".