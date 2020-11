Supera el frío de noviembre con optimismo con el nuevo ejemplar de la revista 'Viva la vida'

Por eso, te proponemos el mejor plan para estos tiempos de pandemia: salir a caminar al campo y a respirar aire limpio. Hemos buscado los bosques más impresionantes que puedas imaginar, a lo largo y ancho de toda España, y te garantizamos que no te defraudarán. Además, muchos de ellos, son escenarios de cuentos y leyendas legendarios. El sonido de las hojas crujiendo bajo tus pies, los fascinantes colores del otoño mezclados antes tus ojos, el silencio solo roto por los chasquidos de la naturaleza y el aire puro rozando la cara, son sin duda una de las actividades más relajantes y satisfactorias que podrás practicar ahora, y que dispararán tus endorfinas. Y para no pasar demasiado frío, que ya arrecia, puedes pertrecharte con los complementos antifrío que te hemos seleccionado: gorros, bufandas, botas calentitas, guantes... Muchas veces, en los complementos, está el plus de estilo que buscas en tus looks. Ya estás guapa y cargada de energía; adelante.