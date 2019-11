Suso, del caso Cantora: “Llamé a mi madre y le dije que me había enamorado de una modelo rusa”

Además de Miguel Ángel Silvestre, Alejandro Albalá o Sergio Ayala (Socialité ha dado hoy este último nombre), Suso también fue uno de los afectados por la estafa de la falsa modelo rusa que hablaba con los famosos por Internet. Así ha contado él mismo cómo fue el inicio de esas conversaciones: “Al principio me lo tomé a broma. Ella me hablaba y yo no le contestaba, pero luego empecé a investigar su nombre en otras redes sociales para comprobar si era real. Lo tenía todo organizado: su Facebook, la etiquetaban con su nombre, en los stories… en todo. Así que llamé a mi madre y le dije que me habían enamorado”.