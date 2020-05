José Antonio Avilés se derrumba al hablar del origen de su vida paralela: "Me pegaban en el cole diariamente"

Cuenta que el origen de todo está en su infancia y reconoce que para él es un alivio que se sepa todo: “Todo empezó en el cole, con seis años, desde primero hasta sexto de primaria, fueron los años más duros de mi vida. Era afeminado, gordito y eso la gente no lo entendía. Me pegaban en el cole diariamente , y en la calle también”.

“No te das cuenta que puedes hacer daño”, confiesa visiblemente emocionado. “Las mentiras comenzaron cuando creé una persona paralela, que diera miedo, que la gente no quisiera pegar porque sino se meterían en un lío”, admite. “Era la forma que tenía de que no me tocasen”. “El vídeo más duro que he visto estos días es el de dos personas que me pegaron, que están denunciados desde el 2012 y se han prestado a salir en televisión sin decir nada”, añade.