Terelu Campos, hundida por el mal rollo entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio: "Me produce dolor y tristeza"

La semana pasada se generó un momento de tensión entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio en el plató de ‘Viva la vida’. Tía y sobrina dieron muestras de su evidente mal rollo y Terelu Campos, que no había visto las imágenes de su enfrentamiento , reacciona hundida y realmente cansada: “Estoy hasta el moño de las dos”.

La cara de Terelu lo dice todo. Se ha quedado muy descolocada al ver el desencuentro entre su hermana y su hija: “Igual no vuelvo en una publi”, bromea la colaboradora para quitarle tensión al asunto. Pero poca broma, Terelu estaba muy molesta con este asunto.

La reacción de Terelu Campos al enfrentamiento de Carmen borrego y Alejandra Rubio en 'Viva la vida'

“No lo entiendo. La relación de Alejandra con Carmen y de Carmen con Alejandra siempre fue estupenda y cuando no entiendo las cosas me descoloco. Lo que siento es profundísima tristeza y el tarro de las tristezas lo tengo hoy ya superado”, son las primeras palabras de Terelu al respecto.

“El dolor es tremendo, entre ellas y hacia mí. No alcanzo entender qué les pasa a las dos y eso me produce mucho dolor y mucha tristeza. Creo, por el bien de todos y el de ellas, tienen que solucionar lo que haya entre ellas, que no sé lo que es, lo desconozco”, son las sentidas palabras de una muy afectada Terelu.