"Es muy esperada y tiene mucho valor en el mundo del corazón", decía nuestra compañera Irina. "¿Esto es verdad? Son dos personas conocidas que podrían ser portada", era la primera reacción de Emma tras ver la foto. Por su parte, Diego Arrabal, otro de los primeros en ver la imagen, ha dicho lo siguiente: "No me lo puedo creer, me voy a cabrear. Me impacta pero porque a mí me prometieron ese reportaje".