Terelu Campos se emociona al ver su madre llorando: "La veo muy vulnerable"

María Teresa Campos se ha abierto como nunca con Bertín Osborne en un programa que presenta en el canal autonómico ‘Canal Sur’. La periodista habló de su ruptura con Edmundo Arrocet y no pudo evitar emocionarse . Teresa se rompió y soltó algunas lágrimas .

Terelu Campos y Carmen Borrego visionan estas imágenes en ‘Viva la vida’ y a la primera se le quiebra la voz a la hora de opinar sobre esta entrevista. Reconoce que la ve muy vulnerable y que no le gusta verla así, aunque reconoce que su madre no suele hablar de estos temas porque a sus hijas no les gusta verla mal.