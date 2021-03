“Si me preguntas lo que pasó exactamente en ese momento no lo recuerdo, pero sé que parte de lo que se ha contado es cierto, aunque yo jamás llamé esa barbaridad a mi tía”.

Alejandra reconoce las duras palabras que dirigió a su tía

Tanto Alejandra como Isabel Rábago, que fue testigo de la pelea , reconocen que sí que pronunció dos desagradables frases: “ Qué puta cara dura tiene esta tía ” y “ A mí no me vuelvas a hablar en tu puta vida ”. La pequeña de las Campos ha reconocido su error y ha pedido perdón a Carmen asegurando que las cosas entre ellas ya están solucionadas y que solo quiere acabar con esta guerra.

Carmen, por su parte, asegura que no escuchó las palabras de su sobrina porque, tal y como ha contado, nada más empezar la publicidad ella salió del plató por la tensión que estaban viviendo. Carmen ha recalcado que es totalmente falso que alguien tuviera que separarlas como se ha contado: “Yo sí que dije que no iba a permitir que Alejandra me enfrentase a mi madre y mi hermana, pero en ningún momento escuché las palabras de mi sobrina, fue Avilés el que vino a malmeter y contarme lo que Alejandra había dicho (…) Nadie tuvo que separarnos, no estuvimos cerca de pegarnos ni mucho menos”.