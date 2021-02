Alejandra Rubio se derrumba tras enfrentarse a su tía Carmen Borrego por la polémica con Matamoros

Alejandra Rubio desmintió a Kiko Matamoros en ‘Viva la vida’ y esto supuso una advertencia por parte del colaborador. No dudó en lanzarle un aviso en ‘ Sálvame ’ y en desvelar que su fuente era ella misma tras dedicarle unas duras palabras. La hija de Terelu Campos responde y aclara la polémica … o lo intenta, más bien, porque ha vivido un enfrentamiento con su tía Carmen Borrego.

“Se ha pasado, ya le pedí perdón. Me puse súper nerviosa porque tengo buena relación con él, le tengo cariño y para mí, me dolieron sus palabras por si se rompía nuestra relación”, dice Alejandra. Luego Kiko le dijo que lo sentía, que se había pasado y ella se justificó diciendo que lleva poco en el medio y no supo cómo salir de la situación.