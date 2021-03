Carmen Borrego explica en ‘Viva la vida’ que en “ningún momento” había sido “consciente” de que había hecho algo que pudiera sentar mal a su sobrina: “Preferiría que me lo hubiera dicho en el momento que sintió eso”, ha explicado la hermana de Terelu Campos.

Alejandra Rubio se vuelve a disculpar con Carmen Borrego

Con una actitud más conciliadora, Alejandra Rubio ha asegurado en el plató de ‘Viva la vida’ que se pasó “con las formas” al dirigirse a su tía y que ha llegado a un punto en el que no le merece la pena seguir con la polémica: “Quiero que esto se acabe”, explica la nieta de María Teresa Campos.

“Yo no tengo tensión, vivo feliz y normalmente me tomo todo a risa. Mi error fue no reírme de las declaraciones de Kiko Hernández y tomármelas a mal”, han sido las palabras con las que Alejandra Rubio ha querido calmar la guerra que mantiene con su tía.