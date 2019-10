El pique entre Maite Galdeano e Ylenia: "Querías carpetazo con Albalá y te salió mal"

Maite no se iba a quedar callada y le ha respondido con un zasca: “Precisamente con Albalá querías hacer carpetazo y te salió mal. Reventada, que no has ganado un reality y no lo ganarás en tu vida”. Ylenia se ha tomado esta respuesta a risa y le ha respondido con un contundente “a mí mis novios no me ponen los cuernos delante de toda España”.