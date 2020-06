Tres traiciones y un amor del pasado: Las claves del primer capítulo de 'Vivir sin permiso'

En 'Vivir sin permiso', Nemo Bandeira piensa que lo tiene todo controlado, pero nada lejos de la verdad. Bandeira tiene muy cerca a sus enemigos y sus propios hombres pueden convertirse en su peor enemigo. Pero hay algo más se le escapa: la marcha del amor de su vida y de su propio pasado.

1. Mario Mendoza: Tras conocer que Nemo Bandeira no le contempleta como su sucesor, Mario Mendoza, su ahijado y el objetivamente el más preparado, decide poner en marcha su propio plan sin abandonar su encantadora sonrisa. Para ello será capaz de cualquier cosa, incluso de olvidarse de sus principios.

3. Lamas: El primero en sufrir la rabia de Bandeira. Nadie traiciona a Nemo Bandeira, o al menos eso es lo que el empresario intentará por todos los medios. Tras descubrir que uno de sus hombres no ha cumplido su palabra y le ha hecho perder mucho dinero, Bandeira no duda en quitarle la vida. El problema: no es el único que estaba allí.