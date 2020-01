Acción, traiciones y un apoteósico final: Así es la segunda temporada de 'Vivir sin Permiso'

El tiempo no detiene su carrera. 'Vivir sin Permiso' estrena este lunes, a partir de las 22:40 horas en Telecinco, su segunda y última temporada. Era tan alta la torre que su caída parecía imposible. Nadie vivía sin su permiso en Oeste, pero la enfermedad que borra sus recuerdos le ha arrebatado todo a Nemo Bandeira: su imperio, su majestuoso pazo, su casi ilimitado poder en la comarca... incluso a su familia: su mujer le aborrece por culpa de la desgracia de su hijo Carlos, ausente del mundo y de la vida en una clínica de Suiza; su hija Nina vive a la deriva ahogando sus fracasos en alcohol. Y Mario... Nemo no se atreve a recordarlo. "Mi personaje se libera y piensa en ella, no solo en su marido y en sus hijos como lo hacía antes", ha explicado Pilar Castro.