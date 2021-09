Para Brandon, Edgar lo es todo, y esto es lo que significa para él su hermano, “ejemplo, compañía y familia”, ha asegurado, “y ha sido un gran apoyo para mí”, ha explicado. “He venido a darte las gracias por todo lo que has hecho por mí, siempre me has estado apoyando no solo a mí sino a toda mi familia y que te admiro por todo lo que has hecho”, le ha dicho Brandon a su hermano Edgar.