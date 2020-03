Candi está arrepentida y quiere recuperar a su hermana y su cuñado: “Me he metido en vuestra relación, perdonad mi egoísmo”

Candi estaba convencida de que Cristobal era el causante de la mala relación entre las hermanas, puesto que entre ellos las discusiones eran constantes , pero ahora, años después, Candi se ha dado cuenta de que la egoísta fue ella: “Me he dado cuenta de que la culpable era yo, yo nada más que quería a mi hermana a mi vera, yo la quería solamente para mí, su pareja era un estorbo para mí ”.

Cuando Mercedes ha visto que se trataba de su hermana mayor no ha podido evitar emocionarse. Tanto ella como Cristobal han escuchado las disculpas de Candi y las han aceptado sin dudar: “La quiero más que a mi vida, no me lo esperaba”.