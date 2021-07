Su padre al principio no vio con muy buenos ojos la profesión de su hijo pero su madre siempre le apoyó. En Madrid al principio vivió en una pensión en Atocha pero pronto se le acabaron los ahorros y tuvo que buscarse la vida como pudo, "iba a la calle Huertas donde había un convento" , ha contado, se ponía a la cola con su maleta.

"Y después me iba a dormir a la calle, primero como era verano, en el Retiro, y luego me dijeron que me tenía que ir o a Preciados, o a Legazpi, o Atocha al metro", ha relatado.