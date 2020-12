Isa Pantoja le pide a su madre que vaya a ver a Kiko Rivera: "Mamá, ve a casa de mi hermano"

Isa critica la actitud de su hermano en redes sociales

"A mi hermano se le va el dedo en redes sociales, ya lo hizo también en el pasado conmigo cuando nos peleábamos, es su manera de ser, no puede evitarlo". Con estas palabras explicaba la pequeña de la familia que su hermano está cometiendo con su madre el mismo error que cometió con ella en el pasado, que no es otro que el de publicar en redes sociales sus emociones haciendo partícipe de sus problemas a todo el mundo: "También habla con periodistas y no creo que sea la manera de solucionar esto, las cosas se tienen que arreglar en casa".