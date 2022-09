Ana María Aldón reacciona a la polémica entrevista de su hija Gema: "Le pedí que se mantuviera al margen"

Ana María no está de acuerdo con lo que ha hecho su hija, y así lo manifiesta: "Yo no sabía que iba a hacer esa declaraciones... ni en ese tono ni en ninguno. Ella es mayor de edad, ha vivido algunas situaciones, pocas, afortunadamente, porque no quiero que ella entre en ninguna batalla. Y le cuento cosas, pero no todas, precisamente para evitar esto. Yo he pedido a mi familia que se mantenga al margen, pero ella tiene 27 años y toma sus decisiones. Puede estar más acertada o no, o puede perjudicarme o no".