Gloria Camila se sincera como nunca sobre Ana María Aldón: "Consideraba que éramos amigas"

Ana María Aldón respondió con mucha rotundidad a las palabras de Gloria Camila sobre su colección para la semana de la moda en 'Sálvame'. La hija de Rocío Jurado asegura que las prendas que había diseñado la mujer de su padre "no eran su estilo" y que no se las pondría porque son para gente "mayor".

"Estoy de acuerdo con ella, esa ropa no es para ella, pero vamos, esas palabras necesarias no eran", aseguró Ana María hablando sin tapujos de la relación que mantiene con Gloria. "Yo tengo la relación que tengo que tener y hablo con ella lo que tengo que hablar, no soy su madre, no soy su madrastra ni soy su amiga, cuando ella va a casa de su padre es para verle a él, no para verme a mí", dejaba claro.

"Yo si considero que era mi amiga, después de 10 años…hemos compartido confidencias, cuando ha estado mal la he apoyado y cunado ha estado bien me he alegrado por ella. Cuando ha necesitado consejos, ayuda u opinión con algo he estado. Si eso no lo hacen las amigas. Pero bueno, me ha quedado más claro", ha respondido Gloria Camila.