Lara Sajen estalla contra Marta López: "¡Déjame en paz!"

"Lo primero, ella fue la que primero se dirige a mí como queriendo darme un zasca. Yo con ella conviví cinco días en una playa, no la considero mi amiga. Luego cuando salgo y viendo las cosas que vi… Que le robó la Nutella a Melissa, que no se acordaba de las cosas, ataco a Lara…todo me iba chirriando. No me gustaron actitudes suyas. Yo estoy en mi derecho de dar mi opinión.", cuenta.