La reflexión de Sandra Barneda antes de comenzar a grabar 'La isla de las tentaciones': "Siento esa necesidad"

Sandra Barneda ya está preparada para poner rumbo a República Dominicana , país en el que se grabará de nuevo 'La isla de las tentaciones'. La presentadora ha estado mostrando en su cuenta de Instagram cómo han sido las pruebas de vestuario, ha enseñado el cambio de look que se ha hecho para su reaparición en televisión y ha adelantado que habrá novedades en el programa.

Sandra Barneda ha confesado que, a lo largo de este año, ha experimentado grandes cambios en su vida: "El rodillo de la vida ha pasado por encima, tatuándome en la piel, aquello que fui, aquello que me perteneció y fue"; ha admitido que "siente la vibración de los nervios" propios antes de comenzar un nuevo proyecto y ha confesado que no sabe qué faceta suya saldrá a relucir en las grabaciones de 'La isla de las tentaciones'.

"No sé qué Sandra saldrá cuando comience el REC. La vulnerable, la sensible, la exigente, la herida, la voluble, la apasionada, la fría, la contenida, la alegre, la emocionada, la compungida... puede que salgan todas. Sea como sea, siento la necesidad de desplegar las alas y echar a volar. Viento, mar, sal, océano y un gran equipo que me cobija, esa será mi verdadera tentación", ha terminado diciendo Sandra Barneda, que está deseando que comience esta nueva aventura.