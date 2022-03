Alexia Rivas critica la actitud de Rocío Flores y termina enfadando a Gloria Camila: "Por lo menos yo digo verdades"

Alexia Rivas, que no entiende que Rocío Flores haya tardado tanto en confirmar que sigue manteniendo una relación con Manuel, ha sido muy clara sobre su opinión sobre la nieta de Rocío Jurado y sus palabras: "Hay una cosa que me hace mucha gracia y es: 'Mi novio no es un personaje público'. Poder para salir a cobrar publicidades, para eso si es personaje público".