Entrevista exclusiva a Adrián Pedraja: niega a Iván González y se pronuncia por primera vez sobre Tania

Anoche el actor más buscado de España reaparecía en un evento en Madrid y allí estaba nuestro programa para preguntarle directamente por su presunta relación con Tania Medina . Adrián no tuvo pelos en la lengua a la hora de responder a Iván González incluso negando tener con él una amistad. Adrián no desmintió la supuesta relación con Tania Medina:

"No puedo desmentir ni afirmar todo lo que se dice de mí, no significa que quien calle otorgue, no he autorizado a nadie para que hable en mi nombre, y con respecto a Iván González amigos poco, hola y adiós".