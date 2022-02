Anabel Pantoja ha anunciado su separación de Omar Sánchez

Alexia Rivas está muy enfadada con Anabel Pantoja

La colaboradora va a responderle en 'Ya es mediodía'

Anabel Pantoja atraviesa uno de los momentos más duros de su vida. La colaboradora de 'Sálvame' acaba de anunciar su separación con Omar Sánchez. Afectada, muy seria y casi entre lágrimas, la tertuliana niega que haya "terceras personas" ni por su parte ni por la de su todavía marido y habla de un "desgaste" de la pareja.

La sobrina de Isabel Pantoja aseguraba que los problemas comenzaron cunado Omar volvió de 'Supervivientes'. "Yo estoy cambiada, él también viene tocado y no es que se me quede pequeño, al revés, es un gran hombre, a lo mejor la que no ha estado a la altura he sido yo, pero veía todo muy dormido", explica ella misma.

Aurelio Manzano ha hablado con una persona muy cerca a El Negro y asegura que está muy enfadado. "Él sigue muy molesto por las declaraciones que dio Anabel en su programa. Él le pidió explicaciones y ella lo remitió al programa, le dijo que no escuchase lo que se decía. Está molesto porque ella cuenta que él no estuvo a la altura en un problema que tuvo y él no cuenta esa historia, lo deja muy vendido", cuenta el colaborador.

Alexia Rivas, muy enfadada