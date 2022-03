En 'Ya son las ocho', la colaboradora ha aclarado qué tipo de relación tiene con el matador. "Él y yo somos amigos desde hace muchísimos años, es buen amigo también de mi padre. Simplemente es amistad de hace mucho tiempo. No hay más, y no fui a comer con él, fui con mi amiga Desiré Cordero, luego tenía que venir al programa.. Estábamos solo dos mesas. No sé de donde viene el rumor, hemos coincidido en un montón de eventos pero no comimos juntos", deja claro Gloria.