El zasca de Gloria Camila a Alexia Rivas: "Gracias a Omar estuviste sentada en el 'Deluxe'"

Entre todas declaraciones de Alexia, una de las que más polémica ha causado ha sido la de que "Omar no es Maluma".

Como era de esperar, sus palabras no gustaron a Anabel , que compartió en sus redes el siguiente mensaje: "Por supuesto que Omar no es Maluma, ni ningún futbolista de tu clase social. Es un ser muchísimo más grande de lo que te pueda reportar. Desafortunado comentario, clasista y asqueroso".

Tras releer este mensaje en directo, la propia Alexia ha hecho su propia reflexión: "Ha dejado en evidencia que no me puede ni ver". Y, además, ha aprovechado para explicar el sentido de su comentario: "Lo que quise decir ni yo, ni Omar somos una persona de la que se pueda sacar rendimiento o un rédito, no menospreciar a Omar".