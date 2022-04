Gloria Camila se pronuncia sobre la crisis entre Ortega Cano y Ana María Aldón: "A mí los que me importan son mi padre y mis hermanos"

" Mi padre está en una situación complicada porque por un ladro es su familia y por otra su mujer, la madre de mi hermano pequeño. Si pretenden que haga una guerra o que me posicione de un lado u otro no lo voy a hacer. Yo ya dije que los problemas familiares no los haría públicos", ha advertido Gloria.

"Todo era innecesario, se ha hecho una bola de nieve increíble. Siempre estamos dando la nota y en el punto de mira. Esta no es mi guerra y no me tengo que posicionar. Los que me importan son mi padre y mis hermanos, si ellos están bien pues ya está", ha aclarado la tertuliana.