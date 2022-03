Gloria Camila ha vuelto a hablar en 'Ya son las ocho' de sus problemas alimenticios. "Fue un tiempo bastante heavy porque al final era todos los días hablando de mí. Yo no Sali a confirmar ni desmentir nada. Se me puso de mil maneras. Salió todo el mundo a hablar y me lo tuve que comer yo solita. Me refugié en mi familia y cuando se olvidó un poco volví otra vez a hacer mi vida", explica.

"Cuando no entras en un tema es cuando menos se le va a dar bola, pero al final esa persona estuvo mucho tiempo hablando de mi familia y de mí. Las redes sociales colaboran mucho en atacar el fisco de las personas, cuando estuve en supervivientes se hicieron muchos memes", asegura la hija de 'La más grande'.

Además, la tía de Rocío Flores ha aclarado en qué punto se encuentra. "Ahora estoy súper bien, yo como...ya soy feliz", deja claro.

Gloria Camila: "Tuve anorexia nerviosa por culpa de Kiko Jiménez"

Gloria Camila culpó a Kiko Jiménez de sus problemas alimenticios en 'Ya son las ocho'. "Yo durante tres años lo he estado pasando mal porque este señor ha estado en un plató poniéndome a parir a mí y hablando mal de mi familia. Yo por culpa de este señor he tenido anorexia nerviosa, me he quedado en 47 kilos, he tenido que ir a psicólogos, he tenido que hacer muchas cosas que yo jamás he contado. Y he tenido que ver cómo ha aprovechado una crisis matrimonial que se ha desmentido para regocijarse en hacer daño", declaró la hermana de Rocío Carrasco.

Kiko responde a Gloria Camila