Ivonne Reyes se estrena como colaboradora de 'Ya son las ocho'

La actriz asegura que su proceso judicial con Pepe Navarro es "caso cerrado"

"Todo lo que se ha dicho es patético", asegura

En 'Ya son las ocho' estamos de celebración. Ivonne Reyes se estrena como colaboradora en nuestro programa. La actriz ha hablado sobre su batalla judicial con Pepe Navarro y sobre nueva etapa como coach. "Me gusta mucho el mundo del coaching y la psicología. Siempre me ha llamado la atención", explica muy entusiasmada.

Sobre Pepe Navarro, asegura que el proceso judicial que tenían pendiente es "caso cerrado". 2Esto es un caso cerrado a nivel legal y a nivel personal. Yo me aparté de todo y dejé el río correr", confiesa. "No tiene absolutamente nada que hacer, ni antes, ni después, ni resurrección". "Lo que se ha dicho y lo que se ha contado, hay muchas coas que no tienen ni pie ni cabeza, ni por donde cogerlo", comenta la intérprete.

Aurelio Manzano ha preguntado a Ivonne si accedería a hacerse la prueba que el presentador le reclama. "No hay ninguna prueba que hacer porque ya la pedimos cinco veces en el centro de toxicología, esta persona no se presentó", deja claro. Reyes también habla sobre cómo está tensa relación con su ex ha afectado a su hijo, Alejandro Reyes. "Mi hijo está bien, no le ha afectado en nada, sigue estudiando y trabajando, buscándose la vida", explica.