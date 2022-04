"Esta mañana ha habido una reunión en el despacho del abogado de Antonio David. Algo ha ocurrido que yo no puedo cantar, que Antonio David se ha ido directamente para el AVE y se ha vuelto para Málaga. Marta se ha quedado en Madrid. Yo os digo que algo ha ocurrido", desvelaba la colaboradora.



"David se iba a quedar el fin de semana en Madrid. No me importa decirlo, pero es una información de otra persona y tiene que autorizarme. Es algo que no creo que vaya por el divorcio. NO es algo con Olga, ha pasado algo con su actual pareja", detallaba Borrego.