Muchos consideran que los perfiles de Marta Riesco y Alexia Rivas son similares. Ambas han pasado de ser reporteras/periodistas a ser protagonistas de la prensa rosa. Pero parece que la novia de Antonio David Flores no está de acuerdo con esto y no duda en desvincularse de su compañera a base de pullitas e indirectas , cosa que a la exreportera de 'Socialité' no le hace gracia.

Recordemos, su primer pique fue hace menos de un mes mientras ambas coincidían como colaboradoras en 'Ya son las 8' . Marta Riesco no dudó en asegurar que ella no era personaje porque ella lo único que ha hecho es dar una serie de explicaciones o defenderse "de una portada" mientras que Alexia "se hizo famosa por el caso Merlos ".

"Yo no tengo por qué entrar en que se metan en mi intimidad. Esa es la diferencia entre tú y yo, Alexia, que tú has abierto esa puerta, pero yo no", añade Marta, queriendo así marcar las distancias entre una y otra. Riesco ve claras diferencias entre las dos, pues considera que ella no ha acudido a un 'Deluxe' ni a 'Supervivientes' porque, según ella, no es lo mismo responder a unas preguntas "en su programa" que dar una exclusiva.