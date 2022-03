El zasca de Marta Riesco a Alexia Rivas: "Tú viniste aquí por el caso Merlos, yo no"

La delicada línea entre ser periodista a ser personaje , ha sido el punto de inflexión entre Marta y Alexia. La segunda cree, y asume, que cuando se dan explicaciones de la vida privada , se cruza esa línea, pero Marta discrepa. Ella cree que Alexia lo ha hecho, pero ella no.

“Yo simplemente respondí a una portada”, dice Marta, añadiendo que lo hizo porque consideraba que se lo debía a su programa. “Yo no tengo por qué entrar en que se metan en mi intimidad . Esa es la diferencia entre tú y yo, Alexia, que tú has abierto esa puerta, pero yo no”.

Alexia no está de acuerdo, pues considera que si Marta ha dicho públicamente que se quiere casar con Antonio David, ya está hablando de su vida privada. “No es lo mismo responder a una pregunta como colaboradora, a ir a ‘Supervivientes’ o dar una exclusiva, yo eso no lo he hecho”, responde Riesco.