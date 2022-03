Marta Riesco: “A Antonio David le encanta esta canción, pero en un primer momento se lo oculté porque me daba vergüenza”

Marta Riesco no puede estar más feliz, en lo personal la periodista presume orgullosa de su relación con Antonio David Flores , y en lo profesional, nos ha descubierto a la "Marta cantarina" con su tema 'No tengas miedo'.

Ahora acaba de grabar una nueva versión de su single, un remix muy eurovisivo que espera no dejar a nadie indiferente. 'No tengas miedo' estará disponible a partir de este viernes 1 de abril en todas las plataformas digitales.

"Me siento muy identificada con la canción y eso que la canción se hizo hace 15 años pero ha vuelto a mí en el mejor momento, que es cuando tenemos que decirnos y yo a mí misma me lo digo por las mañanas, 'no tengas miedo", ha asegurado Marta Riesco.