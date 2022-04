Marta Riesco responde a Isa Pantoja: "Que se explaye también hablando de sus relaciones"

Sigue Telecinco EN DIRECTO

Isa Pantoja ha hablado sobre la relación de Marta y Antonio David

"Es una persona a la que he querido muchísimo", reconoce

Isa Pantoja ha hablado en 'El programa de Ana Rosa' sobre la relación de Antonio David Flores y su ex amiga Marta Riesco. "Lo que lleva luchado no es de cinco meses, tiene que haber una historia más detrás. La actitud de ella es de que llevan siendo pareja y aguantando mucho tiempo", cuenta. "No pueden ser seis u ocho meses, si miras los tiempos no puede ser así", ha asegurado.

En 'Ya son las ocho', Marta Riesco ha respondido a la que fuera su amiga. "Isa y yo hemos tenido una relación muy cercana, ha estado en mi casa y la hemos estado cuidando muchísimo en mi familia. Ha tenido una relación más que de amigas de familia. Me sorprende que de ese dato porque hace tres años que no tenemos relación. Si tiene algún tipo de prueba que la saque porque ella no tiene ni idea del tiempo que llevo con él", le ha reprochado.

"No ha sido casualidad, no da puntada sin hilo. Me parece muy mal. Ella no sabe lo que yo llevo sin Antonio David, yo si sé bastantes cosas suyas. Me gustaría que se explayara ella también en otras relaciones suyas. Yo soy ‘No tengas miedo’ y también 'No me toques las palmas que me conozco'. Le voy a dar la oportunidad de que rectifique", ha advertido Marta.