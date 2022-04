Marta Riesco, sobre Antonio David Flores: "Me ha desbloqueado"

Marta Riesco ha vuelto a 'Ya son las ocho' y ha desvelado en qué punto se encuentra su relación con Antonio David Flores. La reportera no quiere desvelar si han hablado o no, pero asegura que está "más tranquila".

"Yo he dado por demás y cuando en mi cumpleaños me visteis llorar, ya era suficiente para todo lo que él había hecho . Ojo, él también ha hecho cosas, pero creo que ese día pasaron cosas que no tenían que haber pasado. Si él quiere estar conmigo tiene que dar pasos. Tiene que decidir si quiere tener una vida conmigo", cuenta.

Finalmente, Marta ha respondido a la gran pregunta: el tertuliano la ha desbloqueado . Algo que según cuenta la periodista interesa mucho a los espectadores, que no dejan de preguntárselo cuando se la cruzan por la calle. "La gente cree que mi vida es ‘Pasión de Gavilanes’ y me pregunta por la calle si hemos vuelto", explica.

Marta también deja claro que su opinión sobre Olga Moreno no ha cambiado. "Dije que era una merecidísima ganadora de ‘Supervivientes’ y lo sigo diciendo. Ella no forma parte de mi vida, él sí. Solo digo que con el tiempo y con el paso de los días se va a haber si hay divorcio o no hay divorcio, a quién ama o quién no ama", cuenta.