El plató de 'Ya son las ocho' enloquece al escuchar en exclusiva la nueva versión de 'No tengas miedo', el single de Marta Riesco

Marta Riesco está cumpliendo su sueño . Lo que comenzó como una broma, está convirtiéndose en una verdadera oportunidad para la reportera. Hace unos años, la periodista grabó una canción llamada 'No tengas miedo'. Cuando se hizo pública su relación con Antonio David Flores, muchos medios indagaron en su pasado y acabaron descubriendo el tema.

Marta recibió una llamada de la cúpula de Mediaset y recibió la propuesta para volver a grabar el single de nuevo. En 'Ya son las ocho' hemos escuchado en exclusiva los primeros segundos de la versión 2022 de 'No tengas miedo'. Los colaboradores y nuestra presentadora se han pusto en pie y no han dudado en bailar la canción.

Marta Riesco y Alexia Rivas han protagonizado un tenso enfrentamiento en directo. La reportera defiende que no habla de su vida privada, pero la colaboradora le asegura que aunque no se siente en un 'Deluxe', si desvela si está o no enamorada, está hablando de ella.