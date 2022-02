Hoy se cumplen 27 años de la boda entre Rocío Jurado y Ortega Cano

"A todo el mundo le parecía una boda rara", cuenta Antonio, primo de la cantante

"Ella estaba menos enamorada que él", explica

Cuando se cumplen 27 años de la boda entre Rocío Jurado y Ortega Cano, hablamos con Antonio, el primo de la cantante, que nos ha dado más detalles sobre el enlace. "El matrimonio fue de un hombre que no pensaba casarse y se casa con una mujer, ¿Por qué? Era Rocío Jurado. No se casó porque se enamoró, es porque era la artista más grande de España. Ella estaba menos enamorada de él. Era un matrimonio que no se creía nadie", explica ante una atónita Gloria Camila.

"A todo el mundo le parecía una boda rara, que parecía que no iban a casarse. Yo siempre he dicho que a partir de que muere Rocío no sé nada de ellos", detalla. “¿Y el tiempo que tú has vivido ese matrimonio has visto felicidad y amor?”, ha querido saber Gloria.