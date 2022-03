En 'Ya son las ocho', Gloria ha desvelado el motivo por el que finalmente no ayudo a la sevillana. "Yo no le he leído la cartilla nadie, ni mi padre y Rocío tampoco. Ana habló lo que quiso y como ahora no da lo que parece que se quiere escuchar dicen que le he hemos leído la cartilla. Ahora este todo genial. Respecto a lo del vestido estaba trabajando en volverte a ver, un compañero no pudo ir y dos días antes me dijeron que tenía que trabajar. Fue por eso simplemente", cuenta la hija de 'La más grande'.