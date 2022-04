Sonsoles Ónega ha entrevistado a Luis Rubiales y le ha hecho la gran pregunta: " ¿Se plantea dimitir? ". "Estoy muy indignado, muy dolido, muy fastidiado, porque me han robado parte de mi vida. Además, es una escena pública que se está utilizando para cazar. Yo tengo mi vida privada manipulando la información también, tengo tres hijas fantásticas que no tienen por qué sufrir lo que están sufriendo con esto", ha confesado.

"En estas situaciones te acuerdas de lo duro que ha sido llegar aquí, de las muchas acusaciones y las muchas querellas. No me planteo dimitir, hoy he recibido un respaldo unánime del fútbol", responde Rubiales.