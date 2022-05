Alba Carrillo hace un llamamiento sobre la naturalización de los cuerpos en las redes sociales: “Aunque estés delgada puedes tener celulitis, los cuerpos no son perfectos”

Jorge Pérez ha hablado de la importancia de mantener una rutina de vida saludable para no someter al cuerpo a grandes cambios de peso, pero Alba Carrillo ha querido romper una lanza por todas aquellas personas que se cuidan muchísimo como ella y que no pueden transformar su cuerpo. La colaboradora asegura llevar todo el año haciendo ejercicio y cuidando su alimentación, pero… “El tema celulitis es imposible”.

Alba Carrillo ha dado voz a uno de los mayores complejos del sexo femenino. Sonsoles Ónega no podía creer que un bellezón como Carrillo estuviera preocupada por su celulitis y se ha llevado una sorpresa “Me da angustia llegar al verano, por más que me machaco… Retengo líquidos, hagamos un celulitis challenges, que pueda ir tranquila a Ibiza” .

Alba ha hecho un llamamiento por un verano natural en redes sociales y mostrar la realidad de muchas personas “Aunque estés delgada puedes tener celulitis, los cuerpos no son perfectos”. La colaboradora no ha querido mostrar su celulitis en cámara y Jorge Pérez le ha echado una mano para luchar por los cuerpos naturales sobre todo a cierta edad y después de la maternidad “Cuando eres madre no vuelves a tener el mismo cuerpo, yo no tengo el cuerpo ideal”.