Ana María Aldón tiene que permanecer en reposo absoluto hasta finales de julio, según Alexia Rivas

Tras semanas desaparecidas y con la seguridad de que la diseñadora de la ‘Sálvame Fashion Week’ no está atravesando un buen momento personal, Alexia Rivas nos ha confirmado que por orden médica Ana María no solo tiene que alejarse de los medios de comunicación y de su trabajo, sino que le han prescrito reposo absoluto hasta finales de mes “Está en reposo absoluto hasta finales de mes, tiene que estar en la cama hasta finales de mes por prescripción médica”, una fecha que no sabemos si coincide o no con el final de su programa ‘Viva la vida’.