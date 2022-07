El documental 'Ángeles y demonios' de la plataforma Hulu ha querido mostrar las miserias de Victoria's Secret y ha reflejado en él cómo ha sido la la caída a los infiernos de estas modelos. No solo hablan de que no podían comer nada sólido 10 días antes del desfile y el mismo día del desfile no podían ni siquiera beber agua. Además varias modelos han denunciado haber sufrido abusos sexuales por parte de los directivos de la firma.