El motivo por el que Piqué perdió los nervios y abandonó la reunión con Shakira

Lorena Vázquez conoce los detalles de lo que sucedió en la última negociación de la pareja y ha confirmado que el acuerdo no se ha firmado y ha asegurado que Piqué abandonó la reunión porque no le estaban gustando los derroteros que estaba tomando la conversación “La cantidad de cláusulas que Shakira le impone le llevaron a perder los nervios y abandonar la estancia” .

La que fuera pareja, llevaban varias semanas de negociaciones para establecer el régimen de visitas de los niños y su lugar de residencia, pero este último punto sigue siendo un punto de discordia. No se ponen de acuerdo en dónde va a ser la residencia de Milán y Sasha . Piqué quiere que se queden en Barcelona porque argumenta que es la fórmula para que noten menos cambios con los que atraviesa la familia.

Por la información que baraja la periodista en las negociaciones no se habla ni de régimen de visitas ni de custodia compartida, pero de momento no hablamos de juicio. Le aseguran que todavía no está todo perdido y que van a seguir negociando para llegar a un acuerdo.