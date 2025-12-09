Gloria Camila cumple su promesa, aparece en plató con el ‘vestido de la discordia’ y responde sin filtros a Ana María Aldón

Gloria Camila reacciona en directo a la nueva ‘pillada’ con Manuel Cortés y aclara si mantienen una relación

El plató de ‘El tiempo justo’ vivió este martes un momento histórico. Entre aplausos y levantando a todo el equipo de sus sillas, Gloria Camila entraba en escena luciendo el ya famoso vestido diseñado por Ana María Aldón, una prenda que llevaba semanas generando debate, titulares y tensión.

“Momento histórico”, anunciaba el presentador. Y lo fue. Gloria cumplió finalmente su promesa: ponerse en directo el traje que Ana María creó para ella hace años y que recientemente volvió a estar en el centro de la polémica.

Críticas y bromas en plató

Apenas se sentó, entre bromas, cuidados para que “no se le viera el alma” y risas cómplices del equipo, Gloria recibió los primeros análisis: “Puesto gana mucho más que colgado en una percha”, defendían. “La percha también suma”, añadían entre aplausos.

Ella, sin perder el humor, explicó que el vestido estaba “muy modificado” respecto al diseño original: Se le quedó grande en algunas zonas, tuvo que ajustarse el pecho y la cintura y se notaban marcas de arreglos anteriores.

“Aquí está súper cogido… y aquí más aún”, mostraba Gloria, mientras Luis Pliego apuntaba que la calidad de la tela no era muy buena. “No encendáis un cigarrillo cerca”, bromearon, para rematar el momento.

La réplica a Ana María Aldón

Tras el desfile improvisado, llegó el turno de contestar a Ana María Aldón, que este fin de semana desde ‘Fiesta’ volvió a criticar a Gloria y a recordar antiguos desencuentros.

Gloria respondió sin subir el tono, pero con claridad: Negó que llamara “vestido de señora mayor” al diseño que Ana María hizo para ella y afirmó que la frase se refería a una colección distinta, realizada para una Fashion Week televisiva.

Y defendió que siempre elogió el trabajo del vestido actual: “Dije que me parecía hasta barato por la mano de obra que llevaba”. También dejó claro que formó parte del proceso: “Evidentemente, soy yo quien se lo va a poner; algo de opinión tendré que tener”.

Para rematar, Gloria lanzó una reflexión mirando a cámara: “Nunca he dicho nada que le falte al respeto. Hay cosas innecesarias que yo no dramatizo… pero parece que otros sí”.