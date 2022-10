Alba Carrillo, sobre Alexia Rivas: “También ha estado con Santi Burgoa, que te lo cuente”

La prensa del corazón amanecía con dos nuevos romances en portada. Alexia Rivas aseguraba no tener tiempo para William Levy y parece que el ex de Lara Álvarez, Román Monasterio era el culpable. Algo que también le debe pasar a la actriz Vanesa Romero quién ha sido sorprendida en actitud muy cómplice y divertida con Santi Burgoa, el ex de Alba Carrillo y según ella, de otra chica Fresh.