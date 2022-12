Fernando y Ángel, de 17 y 11 años, desaparecieron hace seis días en el distrito de Carabanchel de Madrid. Su familia lanzó un llamamiento desesperado porque sostienen que no se han ido voluntariamente e Irene, hermana del más pequeño, se rompe en directo en ‘Ya es mediodía’.

Seis días, casi una semana ha pasado desde que se perdiera la pista de Ángel y Fernando, los menores que desaparecieron en Carabanchel. Su familia estaba en una lavandería, ellos fueron a un supermercado a tan solo 50 metros de distancia, una cámara de seguridad les grabó a la salida y ya no se sabe nada más de ellos.

Los niños conocían perfectamente el barrio, no llevaban dinero encima y tampoco un teléfono móvil. Su familia descarta que se hayan ido voluntariamente porque nunca han hecho una “trastada” ni han “desaparecido”.

En ‘Ya es mediodía’ hablábamos con Irene, hermana de Ángel, el más pequeño de los niños desaparecidos. “No sabemos nada de ellos”, nos decía e insistía en que no se han ido voluntariamente: “Ellos nunca hacen eso, son niños muy buenos”.

La familia está unida y no saben cómo afrontar la situación: “Mis padres están destrozados, no pueden más”. Ante las preguntas de la periodista, Irene hacía un llamamiento por si su hermano le estuviera viendo: “Ángel, Fernando, venid que no podemos más”.