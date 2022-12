Nicanor, padre del niño encontrado sin vida en un vertedero de Toledo: “La policía no me confirma que el cuerpo sea el de Fernando”

Tan solo unos minutos después de que los medios de comunicación anunciaran el hallazgo del cuerpo sin vida de Fernando , el niño de 17 años desaparecido hace 12 días junto a su primo en Carabanchel, ‘Ya es mediodía’ ha conectado en directo con su padre, un hombre roto de dolor al que la policía no le ha confirmado ni desmentido que su hijo esté muerto.

La familia del pequeño ve posible que los niños estuvieran en Toledo porque Fernando “Hace mucho que tenía una novia , pero no sabemos si fueron para allá”, pero no puede creer que el pequeño haya muerto.

Amparo, madre de Fernando, está en shock “n o nos podemos creer que se lo digan a las noticias y que a los padres no nos digan nada, no sabemos qué más hacer… ”, una situación totalmente surrealista ante la que nadie entiende lo que está sucediendo.

“En mi vida he vivido una situación similar, estoy hablando con un padre al que no sé si darle el pésame cuando los medios de comunicación han dicho que su padre está muerto…”, ha asegurado Joaquín Prat quién ha pedido que cortaran la conexión con los familiares porque no entendía cómo algo así podía estar sucediendo.