Josefa exige al médico que le agredió sexualmente que pida perdón durante el juicio: “Hemos sido 38 víctimas”

Pedro Florentino, médico de medicina general, reconoce las agresiones: “Pido perdón y me arrepiento de todo”

El médico ha llegado a un acuerdo con 30 de sus víctimas y se enfrenta a tres años de cárcel

Josefa, sobre su agresión: “Que un doctor que manosee, te dé un beso en los morros y te diga “Si tu marido no te jode, yo estoy aquí para joderte”

Dos años después de haber sometido a un trato vejatorio y abusar sexualmente de 32 de sus pacientes, el médico Pedro Florentino se ha sentado en el banquillo de los acusados del Juzgado nº 2 de lo Penal de Zaragoza, en el que una de las víctimas le ha exigido que las pidiera perdón.

El médico de medicina general, hacía creer a sus pacientes que también contaba con la especialidad en ginecología y utilizaba cualquier pretexto para realizarles tocamientos, besarlas y abusar de sus pacientes. El sanitario ha llegado a un acuerdo con 30 de las mujeres que le habían denunciado, pero dos de ellas han querido ir hasta el final en busca de justicia y le solicitan 3 años de prisión.

Josefa, una de las víctimas, ha hablado en directo en ‘Ya es mediodía’ y le ha contado a Joaquín Prat que le había llevado a dirigirse a su agresor durante la celebración del juicio “Me he girado para pedirle que pidiese perdón por lo que había hecho, le veía por primera vez en mucho tiempo y he querido por todas las mujeres que se haga justicia”. Y nos ha relatado cómo fue su agresión “Hemos sido 38 mujeres... Que un doctor que manosee, te dé un beso en los morros y te diga “Si tu marido no te jode, yo estoy aquí para joderte”.

La víctima ha dado las gracias a la Policía Nacional por dar visibilidad al caso y ha denunciado la falta de acción de la sanidad ya que el consultorio no le escuchó y no evitó que lo que le había sucedido a ella, le pasara a otras mujeres… “no sé cuando vamos a terminar con estas violencias, si no frenamos estas pequeñas…”.